مفاجأة قوية من كولر قبل صدام الزمالك

يرتب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أوراقه من أجل حسم ملامح تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك، خلال القمة المقررة الإثنين المقبل.

ويعاني النادي الأهلي من كثرة الإصابات في الوقت الراهن خاصة في وسط الملعب، ولذلك تترقب جماهير النادي، ورقة كولر الرابحة الذي سيكون بديلا عن إمام عاشور في وسط ملعب الفريق خلال لقاء الغريم التقليدي نادي الزمالك.

وعلم «الوطن سبورت» أن أحمد نبيل «كوكا» سيكون هو بديل إمام عاشور في تشكيل الأهلي بالقمة حال جاهزيته للمباراة، خاصة أنه اشتكى من إصابة عبارة عن كدمة في الرباط الداخلي للركبة.

ويأتي محمد مجدي «أفشة» ضمن بدائل كولر في وسط الملعب ليكون بديلا لإمام عاشور الذي ضربته الإصابة خلال مشاركته مؤخرًا مع منتخب مصر.