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رئيس حزب الوفد: وضع خطة تنموية للنهوض بالبلاد خلال فترة رئاسة السيسي

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:15 ص | الثلاثاء 02 أبريل 2024
عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إنّ لديه العديد من الأحلام التي يتطلع إلى تحقيقها خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديدة، مؤكدًا أهمية تحسين التعليم في جميع المراحل لإعداد جيل قادر على مواكبة التقدم التكنولوجي الحديث، مشيرًا إلى غنى مصر بالمواهب والمبدعين في جميع المجالات.

تعزيز الصناعة المحلية

وأضاف رئيس حزب الوفد في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه يأمل في تفعيل مواد الدستور المصري بشكل كامل وفعّال، ومنها ما يتعلق بتعزيز حقوق الحريات والتعبير، مشددًا على ضرورة وضع خطة تنموية للنهوض بالبلاد في جميع المجالات، فضلًا عن ضرورة العمل على تعزيز الصناعة المحلية وتشجيع تصدير المنتجات لتعزيز العملة الأجنبية في مصر.

تفعيل دور الأحزاب السياسية

وأوضح أنه يأمل أيضًا في تفعيل دور الأحزاب السياسية ومشاركتها بشكل أكبر في الحياة السياسية، فضلا عن مكافحة الفساد بأشكاله كافة، قائلًا: «حلمي الأكبر في الجمهورية الجديدة، النهوض بالتعليم بكل مراحله، لأنّ الجيل الصاعد بحاجة إلى التعليم الجيد حتى يكون مؤهلا للعمل في السوق المحلية والعالمية».

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