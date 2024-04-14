خبير أمن معلومات: العمليات السيبرانية جزء لا يتجزأ من أنماط الحروب الجديدة

أكد الدكتور عادل عبدالمنعم، الخبير الدولي المتخصص في أمن المعلومات، أنه منذ 10 سنوات بدأت الدول المتقدمة إعلان تشكيل وحدات رسمية ونظامية تقوم بما يسمى بالعمليات السيبرانية، وأصبحت بالتوازي مع العمليات العسكرية والحروب البرية والبحرية والجوية والفضائية، وجزء لا يتجرأ من هذا الأمر.

الهجمات السيبرانية متداخلة في كل أنواع الحروب

وأوضح «عبدالمنعم»، خلال مداخلة عبر «زووم»، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الهجمات السيبرانية متداخلة في كل أنواع الحروب الأخرى، منوهًا بأنه من الممكن تعطيل حركة الدبابات من خلال تعطيل الـ«GPS»، وما حدث أمس كان تطبيقا بسيط بأن تعطيل حركة الـ«GPS» تعني تعطيل الحياة.

وشدد على أنه في 2010 حدث هجوم سيبراني يتم تدريسه في كل الجامعات وهو الهجوم الذي أصاب المفاعل النووي الإيراني، ومنذ ذلك الوقت حدث نقلة نوعية في إيران لتكوين جيش إلكتروني في هذا الحين، موضحًا أنه في شهر فبراير 2024 حدث 3 هجمات سيبرانية كبرى على أمريكا من روسيا والصين وإيران.

وتابع: «الهجوم السيبراني يتم عن طريق أنظمة التشغيل والاتصالات وأحيانا العنصر البشري».