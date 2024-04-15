كريم عبد العزيز عن الإشادة بمسلسل الحشاشين: «مفيش حد بيتعب ومش بيلاقي نجاح»

كشف الفنان كريم عبدالعزيز، عن أشياء لا ينساها في مسلسل الحشاشين، وشخصية حسن الصباح، موضحًا أن من ضمن الأشياء التي لا تنسى هو عرضه خارج مصر والكثير من الدول تتحدث عن هذا العمل.

انتشار المسلسل خارج نطاق الوطن العربي

وأوضح «عبدالعزيز»، خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «أون»، أنه لن ينسى أن هذا العمل المصري الخالص خرج خارج نطاق الوطن العربي، مشددًا على أنه يحمد الله على نجاح مسلسل الحشاشين، متابعًا: «مفيش حد بيتعب مش بيلاقي نجاح».

رسائل عديدة

وأشار إلى أن حسن الصباح قدم رسائل دموية عديدة، وعن رأيه في هذه الشخصية، قائلًا: «إلا تغييب العقول.. إلا أن تترك نفسك»، موضحًا أن أن هذه الشخصية لأي فنان هي قماشة مغرية لتجريب طاقات جديدة ومناطق مختلفة ولا توجد شخصيات تساعد على ذلك سوى الشخصيات الفذة، مشيرا إلى أنها «شخصية مغرية وتحدي عمري بلا نقاش وكنت عاوز أغامر».