كريم عبد العزيز: «لو الناس زعلت مني في الحشاشين حقكم عليا أنا أبو علي»

في الجزء الثاني من حلقة الإعلامية لميس الحديدي مع صناع مسلسل الحشاشين، الذي جرى عرضه في الموسم الرمضاني لهذا العام، علق كريم عبد العزيز بطريقته الكوميدية على الكُره الذي حظت به شخصية حسن الصباح، «لو الناس زعلت مني أنا آسف بردو أنا أبو علي»، وعلق على تقديمه لهذا العمل قائلًا: «أنا فرحان وفخور أننا عملنا عمل درامي كان له صدى وعمل حالة جدلية وجعل الجمهور يبحث بنفسه ويدور على المعلومات الحقيقية وبشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي».

مصر تستحق أن يكون لديها أعمال ضخمة

ومن جانبه، أكد مؤلف المسلسل عبد الرحيم كمال، أن مسلسل الحشاشين كان حلما شخصيا وحلما مصريا، وأنه سعيد بتنفيذه بهذا المستوى لأن مصر تستحق أن يكون لديها أعمال بهذه الضخامة، ومن المؤكد أن السنوات المُقبلة ستشهد أعمالا أقوى.

بيتر ميمي يشكر عبدالرحيم كمال وكريم عبدالعزيز

وقال المُخرج بيتر ميمي: «أتمنى مكونش خذلت زملائي صناع المسلسل كريم عبد العزيز وعبدالرحيم كمال، وبشكرهم على الفرصة دي وبشكر شركة الإنتاج على الفرصة دي ولو في أي ملاحظات على مسلسل الحشاشين بعتذر عنها، الحشاشين مسلسل مهم جدًا وأتمنى يكون اللي جاي أحسن واللي بعده كمان أحسن».