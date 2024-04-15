هل نسيان إخراج زكاة الفطر يسقطها؟.. إليك الحكم الشرعي في السهو والقصد

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، حكم نسيان إخراج زكاة الفطر، في حالة إذا كان النسيان عن عمد ومقصود أو سهوا، إذ قد يتعرض البعض إلى هذا الأمر، دون معرفة حكمه.

وقال الدكتور على جمعة، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» في حالة نسيان إخراج زكاة الفطر، يجب إخراجها فورا وهذا لا يعفي الحرمانية إذا كان الأمر تقصيرا عن عمد وقصد.

حكم نسيان زكاة الفطر

أما إذا كان عدم إخراج زكاة الفطر بسبب النسيان، أوضح الشيخ علي جمعة، أنه يجب أيضا إخراجها، إلا أن النسيان المطلق مرفوع عن الأمة، ولكن في كل الأحوال يجب إخراجها.

نية القضاء

وتابع، عضو هيئة كبار العلماء، أنه حتى بعد إخراج زكاة الفطر بعد نسيانها يبقي الإثم موجود، ولكنه يزول بالاستغفار بعد إخراجها.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء على «يوتيوب» أنه في حالة نسيان إخراج زكاة الفطر، يجب على المسلم إخراجها بنية القضاء وهى في ذمته ويجب إخراجها فور تذكرها.