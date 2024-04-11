حكم من نسي إخراج زكاة الفطر.. أمين الفتوى يوضح

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حكم من نسي إخراج زكاة الفطر، أنه يمكن للمسلم إخراجها متى تذكرها؛ لأن الرسول ﷺ قال في الصلاة «مَن نام عن صلاة أو نسيها فلْيُصلِّها إذا ذكرها»، فإذا كان ذلك في الصلاة ففي غيرها أَولَى؛ ولأنَّ الأمر بالأداء أمرٌ بالقضاء. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ.

حكم من نسي إخراج زكاة الفطر

وأضاف أمين دار الإفتاء حول حكم من نسي إخراج زكاة الفطر أنه على المسلم أن يخرجها فورا بنية القضاء ولا إثم عليه ولكنها في ذمته فعليه إخراجها فور تذكرها.

وقدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر هذا العام بقيمة 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، كما يجوز إخراجها بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك، وهي تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وقت إخراج زكاة الفطر

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على الانترنت أن زكاة الفطر تخرج ليلة العيد، ويجب إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعدها عند الجمهور وإلَّا أَثِمَ المزكي، ولكن لا يسقط وجوب إخراجها مع ذلك ويجوز تعجيلها بإخراجها في أي وقت من رمضان تبعًا لمصلحة الفقير.

مصارف الزكاة

ومصارف الزكاة ثمانية محددة على سبيل الحصر؛ فلا تصرف في غير مصارفها، وهي «الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وتحرير الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وهم المشار إليهم في قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60]