مقدار زكاة الفطر بالكيلو في المغرب.. وأماكن صلاة العيد بالرباط

بانتهاء شهر رمضان المبارك، يحرص الصائمون على إخراج زكاة الفطر سواء كانت بشكل نقدي أو بالكيلو من الحبوب، لذلك يبحث أهل المغرب عن مقدار زكاة الفطر بالكيلو لإخراجها قبل حلول عيد الفطر المبارك.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو في المغرب

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية فإن المجلس العلمي الأعلى أكد أن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، وهو أربعة أمداد، بمُد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها بالوزن كيلوجرامين ونصف تقريبا، 2.5 كيلوجرام، من حبوب الزرع أو من الدقيق.

وأشار المجلس العلمي الأعلى إلى أنه يجوز إخراج قيمتها نقودا، إذ جرى تحديد القيمة هذا العام 1445 هـ بمبلغ 20 درهما، مشددا على أنه يستحب إخراجها بعد صلاة الفجر، وقبل الغدو إلى صلاة العيد.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو في المغرب

وقال المجلس العلمي: إنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين إلى ثلاثة أيام، كما يجوز إخراج قيمتها نقودا لمن يريد ذلك، مع تحديد القيمة هذا العام 1445هـ بمبلغ 20 درهما، إلا من أراد أن يتطوع بأكثر فله ذلك، استشهادًا بقول الله تعالى «فمن تطوع خيرا فهو خير له».

مقدار زكاة الفطر بالكيلو في المغرب وأماكن صلاة العيد

وبعد معرفة مقدار زكاة الفطر بالكيلو في المغرب، أعلنت المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة الرباط سلا القنيطرة، عن أسماء المصليات التي ستقام بها صلاة عيد الفطر في العاصمة المغربية الرباط والمدن التابعة لنفوذ الجهة وستقام صلاة عيد الفطر في الأماكن التالية:

وهذه هي الأماكن والساحات التي سيصلي فيها المسلمون في المغرب صلاة عيد الفطر المبارك.