ناقد فني: مسلسل الحشاشين دفع الجمهور إلى القراءة عن تاريخ الجماعة

قال الناقد الفني محمود قاسم، إن مسلسل الحشاشين نقلة نوعية في الدراما التاريخية، مشددا على أهمية الدور الذي قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إعادة هذا النوع من المسلسلات إلى الساحة الدرامية مرة أخرى، وهو ما يعمل على سد الفجوة التي تسبب بها الغياب، واستغلها البعض في تقديم أعمال ترويج لأحداث تاريخية وبطولات لشخصيات زائفة.

وذكر «قاسم» لـ«الوطن»، أن مسلسل الحشاشين قدم صورة ثرية للغاية تعكس مدى ضخامة الإنتاج الفني للمسلسل، ولم يتوقف إبهار العمل على الصورة فقط، بل تجاوز إلى الكتابة والإخراج، إضافة إلى التمثيل الذى كان بمثابة مباراة مبهرة سواء بين كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، إضافة إلى الفنانة ميرنا نور الدين التي تعتبر من مكاسب هذا العام.

محمود قاسم: مسلسل الحشاشين الأفضل في رمضان 2024

ويرى «قاسم»، أن من أبرز عوامل النجاح التى تضاف إلى مسلسل الحشاشين أنه جعل فئة من الجمهور تبحث وتقرأ عن تاريخ الجماعة ومؤسسها، وهنا يظهر الدور الحقيقي للفن، والذي يذهب إلى أبعد من الإمتاع والتسلية، ولكن يقدم للمشاهد فكرة ليبدأ في البحث عنها والتعمق فيها، متابعا: «على المستوى الشخصي أرى أن الحشاشين هو العمل الأفضل في موسم الدراما الرمضانية 2024 ».

«قاسم»: مسلسل جودر متكامل على المستويين الفني والبصري

وعلى الجانب الآخر، أشار «قاسم» إلى أن المخرج إسلام خيري يخطو خطوة مهمة للغاية من خلال مسلسل جودر، وذلك بعد نجاحه العام الماضي مع مسلسل «جت سليمة»، حيث قدم من خلال المسلسل عملا ثريا متكاملا على المستويين الفني والبصري، خاصة أن قلة الإمكانات كانت دائما تهدد نجاح هذا النوع من أعمال الفانتازيا التاريخية، ونجح المخرج في توظيف الإمكانيات المادية والفنية في خلق عوالم مبهرة نابضة بالإبداع.