بيتر ميمي: دور أحمد عبد الوهاب في مسلسل الحشاشين كان صعبا وأدّاه بشكل خرافي

أكد بيتر ميمي مخرج مسلسل «الحشاشين»، أن دور الفنان أحمد عبد الوهاب كان الجميع حائر فيه للغاية، موضحَا أن الجميع بذل قصارى جهده في اختيار الدور.

الدور صعب وعظيم

أوضح بيتر ميمي خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «أون»، أن أثناء جلوسه في أحد المجالس، وتم طرح اسم الفنان أحمد عبد الوهاب ليجسد دور «يحيى» في مسلسل الحشاشين: «طلبت منهم أنه يحضر ويقوم بـ«كاستينج» على الدور لأن كان الدور صعبا وعظيما».

الفنان أحمد عبد الوهاب اعتذر عن الدور

تابع «ميمي» أن الفنان أحمد عبد الوهاب اعتذر عن تلك الدور لكن كنت مؤمنا به، وأصريت بمشاركته في المسلسل، لافتا إلى أن الفنان أحمد عبد الوهاب مثل دوره بشكل مبهر وكان فنانا مبدعا.