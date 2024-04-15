صُناع مسلسل الحشاشين بعد عرضه في الموسم الرمضاني: حلم مصري كبير وتحقق

استضاف برنامج «كلمة أخيرة» لتقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة on، صُناع مسلسل «الحشاشين» بعد عرضه في موسم رمضان 2024، والذي حقق نجاحات كبيرة وتفاعل معها الجمهور.

الفنانة الشابة سارة الشامي

وخلال لقائها بالبرنامج أعربت الفنانة الشابة سارة الشامي، عن سعادتها الكبيرة بأداء شخصية «نورهان» خلال أحداث مسلسل «الحشاشين» أنها فخورة بالمشاركة في هذا العمل الكبير والتاريخي الضخم.

بينما أعرب الفنان أحمد عبد الوهاب، عن سعادته البالغة في مشاركة بالمسلسل، أنه فخور في بعمله «برغم كل التعب اللي شاهدناه في المعارك أثناء تصوير المسلسل، وعندما شعرت بنتيجتها كنت سعيدا للغاية بتفاعل الجمهور معها».

فخور وسعيد للغاية

وأوضح الفنان محمد يوسف أنه فخور وسعيد للغاية عن مشاركته في مسلسل الحشاشين قائلا :«فخر لأي فنان كان مشارك في المسلسل».

وقال السياريست عبد الرحيم كمال، إن عمل مسلسل الحشاشين كان حلمًا يراود الجميع، وتحقق، وفخور أنه حاز على إعجاب الكثيرين في مصر: «حلم مصري كبير وتحقق وكنت فرحان من تفاعل الجمهور».