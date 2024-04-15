مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية الترم الثاني 2024

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان مادة اللغة الإنجليزية الفصل الدراسي الثاني 2024، للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية، وتوزيع الأسئلة والدرجات والضوابط العامة للورقة الامتحانية، عبر هذا الرابط بالموقع الرسمي لوزارة التعليم.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم المادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة - الصف - المادة - الزمن الدرجة الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور والهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- يراعى في أسئلة الورقة الامتحانية، عدم احتواءها على أي موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة معينة، دون غيرها.

- بالنسبة لسؤال قطعة الفهم القرائي، لا بد أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية، مما درسه الطالب على أن لا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.