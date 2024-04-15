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دراما المتحدة

Civil War يتصدر شباك التذاكر الأمريكي لليوم الثالث بـ25 مليون دولار

كتب:

نورهان نصرالله
09:56 ص | الإثنين 15 أبريل 2024
مشهد من فيلم Civil War

مشهد من فيلم Civil War

لليوم الثالث على التوالي، نجح فيلم Civil War في تصدر شباك التذاكر بالولايات المتحدة الأمريكية، محققًا إيرادات بلغت 6 ملايين دولار، ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم على مدار الأيام الأولى في دور العرض إلى 25.7 مليون دولار، وذلك وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق فيلم Civil War في أول أيامه بدور العرض إيرادات بلغت 10.8 مليون دولار، وتراجعت مع اليوم الثاني لتصل إلى 8.7 مليون دولار، وتواصل التراجع مع اليوم الثالث لـ6.1 مليون دولار، ومع ذلك، لا يزال يتصدر شباك التذاكر.

البرومو الدعائي لـ فيلم Civil War

تفاصيل فيلم Civil War

الفيلم من تأليف وإخراج أليكس جارلاند، وبطولة كيرستين دانست، فاجنر مورا، كايلي سبايني، ستيفن ماكينلي هندرسون، سونويا ميزونو، ونيك أوفرمان، وتدور أحداث الفيلم حول فريق من الصحفيين الذين يسافر عبر الولايات المتحدة خلال الحرب الأهلية الأمريكية الثانية المتصاعدة بسرعة، التي اجتاحت البلاد.

وحصل الفيلم على مراجعات نقدية إيجابية عديدة، ووصفه النقاد على موقع Rotten Tomatoes: «قصة تحذيرية رائعة ومليئة بالأفكار الكبيرة والأداء الرائع لـكيرستين دانست، التي قد تفاجئ بعض المشاهدين».

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