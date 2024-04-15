عضو «تجارية الجيزة»: 30% انخفاضا في الأسعار خلال الـ10 أيام المقبلة

أكد أحمد جابر، عضو الغرفة التجارية بالجيزة، انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق، ما ترتب عليه خفض أسعار الخبز السياحي غير المدعم، وكذلك المكرونة وكل المشتقات المصنعة من الدقيق، مشيرا إلى انخفاض أسعار الزيوت بمشتقاتها والسمن بحوالي من 10% لـ15%.

8 مليارات دولار حجم الإفراجات الجمركية

وأضاف «جابر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «dmc»، أن وزير المالية أشار أمس إلى أن حجم الإفراجات الجمركية بلغت حوالي 8 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف الأخير، وكان أغلبها سلع غذائية، وتأثيرها على الأسواق سيكون تدريجيا، مؤكدا انخفاض أسعار الجملة، وسيظهر تأثير ذلك على أسعار التجزئة بشكل سريع خلال الأيام المقبلة.

انخفاض الأسعار بنسبة 30%

وتابع: «سنشهد انخفاضا في الأسعار خلال فترة قريبة للغاية من أسبوع إلى 10 أيام، نظرا لأن المصانع كانت متوقفة خلال فترة إجازة العيد، وفور عودتها وإنتاجها بأسعار الجملة سنلاحظ انخفاض أسعار المنتجات»، لافتا إلى أن اللبن بمشتقاته حدث به انخفاض من 10% لـ15%، وتشهد أسعاره انخفاضات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتوقع «جابر» تراوح انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة من 25% إلى 30%، مشيرا إلى أن هناك متابعة يومية لمراقبة تطبيق الأسعار الجديدة في الأسواق، وكذلك للمبادرات التي تُنفذ، موضحا أن مجلس الوزراء سيطلق تطبيقا يضم متوسط أسعار المنتجات في الأسواق.