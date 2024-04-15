خطر كبير يهدد 70 مليون أمريكي بسبب العواصف الرعدية.. ساعات الليل الأكثر رعبا

يواجه نحو 70 مليون شخصا خطرا كبيرا، حيث تتعرض بعض الولايات الأمريكية، إلى موجة من العواصف الرعدية الشديدة، التي بدأت أمس الأحد، وتستمر حتى الغد، ما دفع مركز التنبؤ التابع لهيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، إلى إصدار إنذار بشأن العواصف الرعدية الشديدة.

وتضرب العواصف الرعدية شرق ولاية أوهايو حتى غرب وشمال بنسلفانيا، وتتساقط الأمطار والعواصف الرعدية عبر السهول خلال ساعات النهار اليوم، وتزداد حدة الطقس السيئ خلال ساعات الليل اليوم الاثنين، وفقًا لموقع «أكسيوس» الأمريكي.

وتشير هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية «NWS»، إلى أن هناك خطرًا كبيرًا من حدوث عواصف شديدة تؤدي إلى تساقط لحبات الثلوج ذات الحجم الكبير، وأيضًا هبوب الرياح التي تصل إلى حد العواصف.

بداية موسم الطقس السيئ في أمريكا

دائمًا ما يكون شهر أبريل بداية موسم الطقس السيئ في معظم أنحاء الولايات الأمريكية، إلا أن هذا العام، بدأت العواصف مبكرًا، ومن المتوقع أن تتوسع العواصف في نطاقها وقوتها ليلة الاثنين، وتصل إلى أجزاء من ولايات نبراسكا وأيوا وميسوري وأركنساس، ويوم الاثنين في أوكلاهوما، وفورت وورث.

وتشير التوقعات إلى تعرض بعض المناطق لعواصف خلال ساعات الليل، وهي أخطر من عواصف النهار، إذ كشفت دراسة أُجريت عام 2022، أن الأعاصير الليلية من المحتمل أن تكون مميتة بمرتين، مقارنة بالأعاصير التي تحدث أثناء النهار، بحسب «فوكس نيوز» الأمريكية.

قلق من انتشار حرائق الغابات

وتتراوح سرعة الرياح في مناطق مختلفة من 40 إلى 60 ميلًا في الساعة، ومن المرجح أن تؤدي إلى إتلاف الأشجار أو خطوط الكهرباء وأعمدة الإنارة، وقد تزيد هذه الرياح أيضًا من خطر انتشار حرائق الغابات، خاصة في أجزاء من ولاية نيو مكسيكو، حيث يعاني ما يقرب من 75% من الولاية من الجفاف، وفقًا لمرصد الجفاف الأمريكي.