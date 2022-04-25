نادين: محظوظة بمشاركتي في مسلسلين ضمن دراما رمضان 2022

قالت الفنانة نادين، إنها لا تشعر بالعطش في رمضان، لأنه جاء في فصل الربيع، لكن كانت تشعر بالعطش عندما كان يأتي في الصيف، متطرقة للحديث عن مسلسلها في رمضان 2022، الذي يسمى «مين قال»، لافتة إلى أن المسلسل كان سيتم عرضه على أحد المنصات، عبارة عن 15 حلقة، بعد رمضان، لكن حدث تغيير في الأمر، وتم عرضه.

عدم معرفتها بنزول المسلسل

أضافت الفنانة نادين، خلال لقاء معها على إذاعة «نجوم إف إم»، أنها صورت مسلسل «أولاد عابد»، وكان هناك نية لنزولها في رمضان ونزل بالفعل، لكن تم السماح أيضا لمسلسل «مين قال» بالنزول، رغم رفضها مشاركة مسلسلها في رمضان، لأن بعض المسلسلات تفقد حظها في العرض.

سعادتها للعمل مع مريم نعوم

تابعت الفنانة نادين: «أنا توقعت مشاهدة المسلسل بتاعي هتكون قليلة بس الناس هتشوفه بعد رمضان، والمسلسل لأن اللي كتبتها مريم نعوم فبيكون في توعية ورسالة، واتفاجأت إن مين قال نزل في رمضان، بس قولت الخيرة فيما اختاره الله، ده نصيبي».

لا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة

أوضحت نادين، أنها لا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا، لكن تشاهد التيك توك، لأنها ابنتيها تشاهد الراقصات والأخرى تشاهد فيديوهات الطبخ، وابنها لا يشاهد التيك توك، مبينة أنها تتابع فيسبوك لكتابة رأيها ثم الخروج سريعا، متابعة: «صفحتي على إنستجرام اسمها نادين يوستفاندي، وأنا أصلا مكنتش يبقى عايزي صفحة باسمي بس صحبتي عملتلهالي».