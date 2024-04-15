حزب المؤتمر: صلابة الاقتصاد المصري جعلته قادرا على مواجهة التحديات العالمية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن صلابة الاقتصاد المصرى جعلته قادرا على مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وهذا يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصرى حتى لا يتأثر بالمتغيرات العالمية، وللقطاع الخاص دورا رئيسيا في تمتع الاقتصاد بصلابته وحصوله على تصنيف مستقر.

أحداث عالمية متلاحقة أثرت على الاقتصاديات القوية

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أن العالم يشهد أحداث متلاحقة تؤثر على الجميع دون استثناء، ولكن الاقتصاديات القوية فقط هي التى تستطيع الصمود ولا تتأثر بشكل كبير بهذه المتغيرات، لافتا إلى أنه خلال الآونة الأخيرة هناك العديد من الأحداث منها على سبيل المثال الحرب فى غزة، ومن قبل الحرب فى روسيا وأوكرانيا، وجائحة كورونا، وكلها أحداث عصفت ببعض الدول وانعكست نتائجها على الجميع وكان لها دور كبير على الفرص الاستثمارية.

حشد مصادر نقد أجنبي بقيمة 300 مليار دولار

وأشار غنيم إلى أن مصر كانت على قدر عال من التعامل مع الأوضاع، بداية من رؤية شاملة بدأتها بوثيقة التوجهات الاقتصادية والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتستهدف حشد مصادر نقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وشرعت فى بدء العمل بها.

وأكد أنه في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تعزيز الفرص الاستثمارية لدعم الاقتصاد الوطني، بداية من النهوض بالبنية التحتية وتنفيذ كم من المشروعات القومية، ظل المواطن البسيط هو محور اهتمام كبير للقيادة السياسية.