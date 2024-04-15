تامر حبيب: «مسلسل الحشاشين عمل فني يرفع الراس»

أبدى الكاتب والسيناريست تامر حبيب إعجابه بمسلسل الحشاشين، حيث وصف المسلسل الذي شارك في موسم الدراما الرمضانية 2024 بـ «عمل فني تاريخي مشرف ويرفع الرأس»، وذلك بعد ما أنهى مشاهدة المسلسل كاملا في 4 أيام، حيث كان يؤجل مشاهدته لرغبته في مشاهدة المسلسل كاملا.

وقال الكاتب تامر حبيب في تدوينة عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «كنت مقرر من الأول إني هاحوش الفرجة لبعد رمضان، عشان كنت عارف أن ده مسلسل موضوعه ثقيل وكنت عايز أشوف حلقاته ورا بعض من غير ما أُجبر أني افضل مستني حلقة بكرة و قد كان، عيدت مع حسن الصباح وأتباعه وأعوانه وأعدائه ومريديه وكارهيه وظللت وسطهم لمدة أربعة أيام بالتمام والكمال، أربعة أيام ممتعة وشيقة ومتقنة ومرهقة».

تامر حبيب عن صناع مسلسل الحشاشين: جيش من الموهوبين المخلصين

ووجه حبيب الشكر لصناع مسلسل الحشاشين، من خلال تدوينته: «شكرا يا طاقم هذا العمل ذو العيار الثقيل أمام وخلف الكاميرا، شكرًا على كل المجهود المبذول بإخلاص، أنا بجد مش عايز أذكر أسماء علشان أنتوا كتير جدًا، انتوا جيش مجهز بعناية من الموهوبين المخلصين، كل واحد فيكم قدر يمتعني بشدة».