إزالة 91 تعديا على أراض زراعية وأملاك الدولة في إجازة العيد ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 34 حالة تعد في المهد جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتحديدًا آخر أيام أجازة العيد، ليصل إجمالي ماتم ازالته خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، إلى 91 حالة تعد.

إزالة 34 حالة تعد في المهد ببني سويف

وقال محافظ بني سويف، خلال بيان صحفي صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، اليوم، إن الـ24 ساعة الأخيرة شهدت إزالة 34 حالة تعد في المهد جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بواقع 10 حالات بمركز ببا علي أرض زراعية، 4 حالات زراعة بالواسطى، و16 حالة تعد على أرض زراعية بمركز ناصر، و4 حالات ببني سويف والفشن، ليصل إجمالي ما تم ازالته خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، إلى 91 حالة تعد.

وأشار محافظ بني سويف إلى التعاون والتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية لمراكز المدن وبين مسؤولي حماية الأراضي الزراعية ومسؤولي الأمن بكل مركز.

استمرار أعمال المتغيرات المكانية

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.