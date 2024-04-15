مطربو المهرجانات يقتحمون عالم الدراما.. آخرهم صاصا وكزبرة

اتجه في الفترة الأخيره مجموعة من مطربي المهرجانات عالم السينما والدراما، وبدأ الكثير منهم خوض تجربة التمثيل، ليطلون على الجمهور من خلال شاشة التليفزيون بشكل جديد ومختلف عكس المعتاد.

عصام صاصا وزوجته

ظهر مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا وزوجته من خلال فيلم أسود ملون بطولة رنا رئيس وتعتبر هذه المرة الأولى له في مجال التمثيل.

ويشارك في بطولة هذا العمل الفنانة رنا رئيس وبيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد كيلاني وميس حمدان ومحمود حافظ وإبرام سمير، وتأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، وإخراج حسن البلاسي.

مطرب المهرجانات عنبة

وشارك في موسم رمضان 2024 مطرب المهرجانات عنبة وذلك من خلال مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، ولم تكن هذه المرة الأولى لمطرب المهرجانات عنبة المشاركة في عالم التمثيل بل قدم في رمضان العام الماضي مسلسل 1000، حمدلله على السلامة بطولة يسرا ومايان السيد، كما قدم فيلم عصابة عظيمة مع بداية عام 2024 بطولة إسعاد يونس ورنا رئيس ومحمد محمود وغيرهم.

مطرب المهرجانات كزبرة

وشارك مطرب المهرجانات كزبرة في أول عمل سينمائي في فيلم الحريفة الذي قدمه إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم نور النبوي وعبدالرحمن محمد وأحمد غزي وغيرهم، كما شارك في موسم رمضان 2024 بعمل درامي.