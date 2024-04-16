وجبة توعية للأطفال بمسلسلات رمضان.. الإهمال أول عقدة في مشكلة التربية

لعبت مسلسلات الأطفال التي عرضت خلال شهر رمضان دورًا كبيرًا في توعية النشء بالقيم والأخلاق وعادات وتقاليد المجتمع، كما اهتمت بإبراز العديد من القضايا الاجتماعية، منها إهمال الآباء لأبنائهم وانشغالهم عنهم، وهو ما جاء في مسلسلي «نورة»، و«يحيى وكنوز 3».

خطورة إهمال الأبناء

نصح الدكتور وليد محمد، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، بأن تكون العلاقة بين الآباء والأبناء مبنية على التفاهم والتواصل الفعال، وتقديم الدعم والمساندة للأبناء في جميع جوانب حياتهم، وتجنب إهمال احتياجاتهم، للحفاظ على صحتهم النفسية والعاطفية، وهو ما كان محورًا في مسلسلات الأطفال.

وهناك بعض الأمور التى يمكن أن تساعد في الحفاظ على العلاقة مع الأبناء وعدم إهمالهم، وهو ما أوضحه «وليد» في التالي:

يجب الاهتمام بالتحدث معهم بشكل دوري، لكي يغلف الآباء الأبناء بالحنان والرعاية وخلق صلات قوية.

يجب أن يكون الآباء متفهمين لأحوال واحتياجات أبنائهم، ويساعدونهم ويشجعونهم على تحقيق المزيد من النجاحات.

عليهم أن يعبروا عن حبهم لهم بطرق مختلفة والاستماع إلى آراء أبنائهم ومشاعرهم.

الجلوس مع أبنائهم وقضاء وقت ممتع معهم.

أهمية اهتمام الآباء بأبنائهم

وسلط مسلسل الكرتون «نورة»، على مشكلة إهمال الأبناء من خلال شخصية والدة «يارا» التي أهملتها فتورطت في مشكلات مع أصدقائها في المدرسة، لعدم وجود مرجع لها، لترد الأم: «أنا وأبوكي غلطنا ولازم نشيل المسؤولية، آسفة لو كنت قصرت معاكي أوعدك كل حاجة هتتغير وعلى طول هنتكلم سوا».

وسلط مسلسل الكرتون يحيى وكنوز 3، الضوء على أهمية اهتمام الآباء بأبنائهم، عن طريق المشاركة الدائمة لوالدي يحيى له، والسماع لأحاديثه التاريخية والذهاب معه عبر بوابة التاريخ، واهمالهم ذات يوم أوقع «يحيى وكنوز» في شِباك الخلافات، لتحل كل المشكلات في النهاية بالقرب من الأبناء وإعطائهم النصائح وعدم إهمالهم.