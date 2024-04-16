سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-4-2024 في البنوك، مقابل الجنيه المصري، استقرارًا ملحوظًا، خلال بداية التعاملات اليومية بالبنوك، حيث سجل نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.53 جنيه للشراء، فيما سجل 47.63 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.52 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بينما سجل سعر الدولار اليوم 47.63 جنيه للشراء، و47.73 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار اليوم عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.