سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك في منتصف تعاملات اليوم

أعلن البنك المركزي المصري سعر الدولار مقابل الجنيه، اليوم الأحد، إذ سجل نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، وفق المعلن من المنصات الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

ففي بنك مصر سجل سعر الدولار نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع خلال تعاملات الظهيرة، وفق المعلن من المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

بلغ سعر الدولار اليوم 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار اليوم 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.