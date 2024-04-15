سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 15-4-2024

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع في البنك المركزي، بحسب المعلن على المنصات الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حالة من الاستقرار خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغ مؤشر سعر الدولار حالة من الاستقرار، بعد أن أعلن البنك المركزي في بداية شهر مارس الماضي، تحريك سعر صرف الدولار في البنوك من 30 جنيهًا إلى 47 جنيهًا و53 قرشًا، وفق آخر تحديث من البنك المركزي اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، نحو 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع خلال تعاملات الظهيرة، وفق المعلن من المنصات الرسمية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

ووصل سعر الدولار اليوم إلى 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.