سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 12-4-2024 في البنوك

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات اليوم الجمعة 12-4-2024، استقرارا بكل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، مسجلًا 12.62 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع في بنك مصر، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.72 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل في البنك المركزي المصري اليوم 12.67 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.67 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، وفقً آخر تحديثات بنك مصر، بينما سجل اليوم في بنك الإسكندرية نحو 12.65 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.67 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 12.60 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، ببنك Cib.