حملة لإزالة الإشغالات والتعديات وغلق المحال المخالفة في كفر الشيخ (صور)

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة كفر الشيخ، منها «منطقة الإنشاء والتعمير - ميدان زويل - شارع جيهان- منطقة المزلقان الأوسط -ميدان الـ47 - محور صبري القاضي»، وذلك لتسهيل حركة المرور، ومنع إشغال الطريق العام، والحفاظ على تحسين المظهر الحضارى للمحافظة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

غلق عدد من المحال المخالفة للقانون

وأمر المحافظ، بغلق عدد من المحال المخالفة للقانون، بمنطقة المزلقان الأوسط، ومزلقان ميدان زويل، وذلك لعدم الالتزام بالقوانين المعمول بها، والتعدي على حرم الطريق العام بعرض بضائعهم على الأرصفة، مشددًا بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بشكل دوري، وعدم التهاون مع أي مخالفات، وأنّ المحافظة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون.

وطالب محافظ كفر الشيخ، بمراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية، وحظر انتظار السيارات في محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للانتظار، وتكثيف أعمال النظافة، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، واستكمال أعمال الرصف والانترلوك، ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة كشافات الإنارة، ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء.

تحقيق الانضباط والسيولة المرورية

وكلّف المحافظ، برفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق ورفع التشوينات، واستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدي على الطريق العام، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، وإزالة الأرصفة المخالفة، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمد وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، مؤكدًا أنّه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور في شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع.