آخر موعد للتقديم على وظائف المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع

حددت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع «مجمع الإعاقة الشامل بمصر القديمة» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، آخر موعد للتقديم لوظيفة أخصائية، التي تشترط مؤهلا عاليا مناسبا سواء «آداب علم نفس – تربية خاصة – رياض أطفال – خدمة اجتماعية».

وأكدت المؤسسة في منشور رسمي، أنّ آخر موعد للتقديم يوم 21 أبريل الجاري، موضحة أنّ شروط التقدم تتمثل في العمل فترة مختلفة «صباحية – مسائية – ليلية» على حسب حاجة العمل، وأنّ لا يزيد السن عن 35 سنة وأنّ تكون من قاطني مصر القديمة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وشددت على مقدم الطلب تقديم المستندات الآتية:

- سيرة ذاتية باللغة العربية

- صورة الرقم القومي

- صورة المؤهل الدراسي

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر

- طابعة تأمينات

وأكدت أنّ التقديم للوظيفة يكون بمجمع الإعاقة الشامل بمصر القديمة 6 شارع مؤسسة الطفل خارطة الشيخ مبارك مصر القديمة، مشددة على أنه من يرغب في التقدم للوظيفة، تقديم طلب باسم اللواء مهندس مدير تنفيذي المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وستعقد مقابلة يوم 24 أبريل الجاري في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

أهداف المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع

- تستهدف معاونة الأسر المصرية للارتقاء بمستوى معيشتها اجتماعيًا واقتصاديًا

- ممارسة الأنشطة الإنتاجية

- تطوير مشروعات الأسر المنتجة

- تدريب الأفراد وتسويق المنتجات في الداخل والخارج

- رعاية الفئات الخاصة من المعاقين

- رعاية الأبناء من شباب الأندية الاجتماعية والثقافية

- خلق مجتمع المنتجين للمساهمة في الحد من البطالة بين فئات المجتمع المهمشة ومحدودي الدخل

- تمويل مشروعات متناهية الصغر

- رعاية الأبناء المتسربين من التعليم