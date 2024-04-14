وظائف خالية لجميع المؤهلات.. حوافز ورواتب تصل إلى 11 ألف جنيه

كشف موقع توظيف مصر «فرصنا»، عن حاجات إحدى الشركات الخاصة، لعمال يشغلون وظائف تسويق ومبيعات (sales and marketing) بمحافظة القاهرة، مقابل الحصول على رواتب مجزية، تصل إلى 7 آلاف جنيه، وحوافز حتى 4 آلاف جنيه.

تفاصيل الوظيفة

- مستوى الخبرة: خبرة متوسطة لا تزيد عن 4 سنوات.

- اللغة الإنجليزية: جيد.

- السن: من 20 إلى 32 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

- مايكروسوفت أوفيس: جيد.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

- مجال الوظيفة: تسويق ومبيعات.

- تخصص الوظيفة: تسويق إلكترونى/ سوشيال ميديا.

- الراتب الأساسي: يتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه.

- الحوافز الإضافية: تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف جنيه.

كيفية التقديم على الوظيفة

للتقديم على الوظيفة يمكنك الدخول على الموقع الرسمي لموقع توظيف مصر من هــنــــــــــا، ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة: الاسم، والبريد الإلكتروني، رقم الهاتف، وكلمة المرور إن كان لديك حساب، وإن لم يكن لديك حساب مسبق في الموقع، يمكنك إنشاء حساب جديد عن طريق الضغط على «إنشاء حساب للتقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة ثم التقديم.