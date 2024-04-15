5 وظائف مربحة للمبتدئين بدخل خيالي.. 140 دولارا في الساعة

اتجه الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة، إلى العمل الحر لحسابهم الخاص، فيما عُرف باسم «الفريلانس»، ومع ازدياد الطلب على العمال المستقلين، زادت فرص العمل الحر ذات الأجور العالية، كما بدأت بعض الشركات تعتمد على الموظفين المستقلين لتوفير الكثير من النفقات التشغيلية، وفقًا لما ذكره بحث موقع «Upwork»، المتخصص في التطوير وتكنولوجيا المعلومات.

مجالات العمل الحر

تُحقق الوظائف القائمة على فكرة العمل الحر ما يزيد عن 140 دولارًا أمريكيًا في الساعة أي ما يعادل حوالي 6700 جنيه مصري، بحسب ما صدر في تقرير شركة «MBO Partners»، وهي شركة تقدم خدمات عمل للعاملين المستقلين، وعلى رأس تلك الوظائف: «البرمجة، تصميم الجرافيك، تطوير وإدارة التجارة الإلكترونية، الكتابة الإبداعية، والتعليق الصوتي».

تحقيق آلاف الدولارات سنويًا

وأوضح تقرير الشركة أن عدد العمال المستقلين الذين يكسبون 100 ألف دولار أو أكثر سنويًا، بنسبة ارتفع بنسبة 53% بين عامي 2021 و2023 في أمريكا، ما يدلل على أهمية التوجه نحو العمل الحر لرفع كفاءة المعيشة، وتحقيق الراحة والاستقرار المادي.

وإلى ذلك، قالت آية منير، خبيرة التنمية البشرية، إنّ هناك توجهًا عالميًا نحو العمل الحر منذ حدوث جائحة كورونا؛ إذ اضطرت العديد من الشركات إدارة العمل عبر الإنترنت، ما أدى إلى اتساع مجالات «الفريلانس» وزاد الطلب على خدمات العمل الحر، المتعلقة بالتسويق والجرافيك والترجمة، وغيرها.

وأضافت «منير» في تصريح لـ«الوطن»، أن الأجور التي ذكرتها التقارير الأمريكية حقيقية، ويصل إليها الكثير من العمال المستقلين في مصر ممن يمتلكون الخبرة في مجالهم: «لو حد لسه مبتدأ في الجرافيك مثلا أو الكتابة هيلاقي أجور أقل بس مع الخبرة هيوصل لـ 140 دولارًا وأعلى بسهولة»، لذا نصحت بضرورة حرص الموظفين على تطوير أنفسهم في المجال، الذي يعملون فيه حتى يصلوا لتلك الأجور في وقت قصير.