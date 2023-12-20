حرفتك صنعتك.. ورشة بمركز شباب أبو رديس في جنوب سيناء لنشر ثقافة العمل الحر

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن إدارة تنمية الشباب بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، نظمت بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بمركز شباب أبو رديس، ورشة حرفية تحت شعار «حرفتك صنعتك»، وذلك ضمن خطة أندية الفتاة بالمركز.

الهدف من ورش الحرف اليدوية

وأكد وكيل الوزارة، أن ورش العمل تتناول الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار طاقات ومهارات الشباب والفتيات وتمكين الشباب من إنشاء المشروعات الصغيرة.

وتقام الورش في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بالمرأة والفتاة ومشاركتهن في كافة الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب