لحظة انهيار وليد سليمان في جنازة والده.. يقرأ القرآن ويبكي بحرقة (فيديو)

حالة من الحزن سيطرت على وليد سليمان وأسرته، أثناء تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير، بعد رحلة مع المرض، أدت إلى دخوله إلى المستشفى وتدهور حالته الصحية، ليعلن الحاوي وفاة والده، وموعد الجنازة والعزاء.

وليد سليمان يجهش في البكاء بجنازة والده

دخل وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين في الأهلي، ولاعب المارد الأحمر السابق، في نوبة بكاء شديدة، وهو يمسك المصحف بيده ويقرأ آيات من الذكر الحكيم، أثناء وجوده بجانب جثمان والده، قبل تشييع الجنازة ووصول الجثمان إلى مثواه الأخير، في حضور عدد من أقاربه، وغياب نجوم الأهلي حتى تلك اللحظة.

وكان وليد سليمان أعلن وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن تشيع الجنازة بعد صلاة العصر، ويقام العزاء يوم الأربعاء المقبل، في مسجد المشير في التجمع الخامس.

معاناة والد وليد سليمان مع المرض

والد وليد سليمان كان يعاني من مرض جعله يرقد لعدة أيام في المستشفى، خلالها طالب الحاوي الجماهير بالدعاء له والتضرع من أجل أن يمن الله عليه بالشفاء ويعود إلى منزله، لكن والد وليد سليمان لم يتحمل المرض ووافته المنية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

كان والد وليد سليمان، من أكبر الداعمين له طوال مسيرته، سواء بوجوده في المدرجات أو من خلال مداخلاته الهاتفية للثناء على الأداء الذي يقدمه الحاوي في الملاعب، إلى جانب ذلك هو أول من دعمه للتركيز في كرة القدم، وترك مهنة الميكانيكا التي كان يعمل بها رفقة والده.