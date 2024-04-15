«الكهرباء»: فرق طوارئ بالمحافظات لسرعة إصلاح الأعطال وقت مباراة الأهلي والزمالك

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن تجهيز الشركات التابعة لها بجميع المحافظات فرق طوارئ خلال مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والمقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة 10 من مباريات الدوري المصري 2024 لسرعة التعامل مع الأعطال وإصلاحها في أسرع وقت.

كثافات كبيرة من مشاهدة المواطنين

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنه جرى رفع حالة الطوارئ بفروع وشبكات شركات «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» خلال مدة اللقاء الذي يشهد كثافات كبيرة من مشاهدة المواطنين بالتجمعات في الكافيهات وساحات مراكز الشباب.

طرق التقدم بشكوى إلى شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي.

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- يمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- عبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- يمكن الاتصال على الهاتف رقم 23421475 «داخلي 154».