مطعم بكفر الشيخ يقدم وجبات مجانية لصاحب التوقع الصحيح لمباراة الأهلي والزمالك

«توقع نتيجة مباراة الأهلي VS الزمالك.. 2 هيكسبوا معانا برجر كواتر و4 طبقات وتريو فرايز»، هكذا أعلن أحد المطاعم في مدينة بيلا بكفر الشيخ، عن تقديم وجبات مجانية، لأصحاب التوقع الصحيح لمباراة الأهلي والزمالك المقرر لها الساعة 7 مساء اليوم الاثنين، باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجبات مجانية لصاحب التوقع الصحيح لمباراة الأهلي والزمالك

وقال محمد عماد الجندي، 22 عاما، صاحب المطعم، عن دافعه لإطلاق هذه المسابقة: «بشجع الأهلي من وأنا طفل صغير، عشان كده قررت إطلاق مسابقة مع انطلاق اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز واللي بيجمع المارد الأحمر والقلعة البيضاء، والمسابقة هتكون للجميع دون استثناء لحد، وأي حد هيتوقع صح سواء بيشجع الأهلي أو الزمالك هيفوز بجائزة المسابقة اللي هي عبارة عن وجبات برجر كواترو 4 طبقات وتريو فرايز، بشكل مجاني».

عِدة شروط وضعها «الجندي» لأبناء مدينة بيلا بكفر الشيخ للفوز في المسابقة: «في شروط للمسابقة، وهي إنّ المتسابق يعمل لايك لصفحة المطعم على فيسبوك، ولايك لبوست المسابقة، وكومنت بالتوقع، وشير للبوست، وبعد كده هيتم عمل قرعة واختيار الفائزين، وتسليمهم الوجبات المجانية».

إدخال الفرحة والسرور على قلوب مشجعي الكرة المصرية

ليست المرة الأولى التي يقوم فيها «الجندي» بإطلاق مثل هذه المسابقات، حيث سبقها عدة مسابقات أخرى لإدخال الفرحة والسرور على قلوب مشجعي الكرة المصرية: «مش أول مرة أعمل مسابقة زي كده أنا متعود في أي مباريات خاصة بالمنتخب المصري بنعمل مسابقات زي كده، وكمان في منافسات كأس العالم عملت أكثر من مسابقة وناس فازت واستلمت الوجبات المجانية اللي أعلنت عنها، وهدفي تشجيع الناس على الاهتمام بالرياضة، وعشان نفرحهم بردو».