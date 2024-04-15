‎تعرف على طريقة التقديم للمدارس المصرية اليابانية

تستعد مديريات التربية والتعليم لفتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية، وذلك بصورة إلكترونية تمهيداً لتقدم أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذه المدارس، ونستعرض في السطور التالية شروط التقديم للمدارس المصرية اليابانية وموعد فتح التقديم.

موعد التقديم للمدارس المصرية اليابانية

وفقاً لوزارة التربية والتعليم، فإنه من المقرر أنه سيجري فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية خلال أيام، لافتة إلى أنه لا توجد تحويلات مباشرة من المدرسة، وأن التقديم سيكون على المنصة الإلكترونية.

شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية

وفيما يخص شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية فقد جاءت كالتالي وفقًا لما أعلنته الوزارة في السنوات السابقة:

- يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية.

- لغة التدريس في المدارس هي اللغة الإنجليزية.

- المستوى الأول رياض الأطفال 4 سنوات وحتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

- المستوى الثاني رياض الأطفال 5 سنوات وحتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثاني الابتدائي 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثالث الابتدائي 8 سنوات 9 سنوات عدا يوم واحد.

- قبول المستوى بناء على الأماكن المتاحة في الفرع المتقدم اليه.

- في حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض أطفال، يشترط التحويل من مدرسة لغات.

- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.