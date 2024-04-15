نيللي كريم تكشف عن أمنية لم تتحقق للفنان جميل برسوم قبل وفاته.. ما هي؟

كشفت الفنانة نيللي كريم، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان الراحل جميل برسوم، الذي تعاون معها في مسلسلها الأخير «فراولة»، قبل أن يرحل عن دنيانا في 4 مارس الماضي.

وقالت نيللي كريم في تصريحات لـ«الوطن»، إنها حزنت على خبر وفاته، لأنه كان رجلا طيبا وخلوقا، بحسب وصفها، مضيفة: «أذكر أنه كان سعيدا بتكريمه من المهرجان الكاثوليكي للسينما، وبدت ملامح السعادة على وجهه قبل التكريم بيوم واحد، لأنه كان يصور مشاهده معنا حينها».

نيللي كريم: جميل برسوم كان فنانا كبيرا

وأضافت: طلب مني حضور المهرجان أثناء لحظة تكريمه، لكني كنت مشغولة بتصوير دوري، فلم أتمكن من تحقيق أمنيته، الله يرحمه، كان رجلا طيبا وفنانا كبيرا.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل «فراولة» بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، توني ماهر، إيمان السيد، جيلان علاء، لبنى ونس، حسن العدل، سمر مرسي وكوكبة من النجوم، من إخراج محمد علي.