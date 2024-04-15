محمود عبد الشكور: أداء نيللي كريم في فراولة مدهش.. والمسلسل يحذر من بيع الوهم

بمعالجة كوميدية طريفة، ناقش مسلسل فراولة خلال عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المُبارك، عالم العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة، إذ دار المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول فتاة فقيرة (الفنانة نيللي كريم) وهي ابنة حارس عقار تحلم بتغيير حياتها من الفقر إلى الغنى والثراء، وقد استطاعت خلال عملها في شركة عالمية متخصصة في مجال الطاقة أن تصبح غنية.

خداع العملاء بالأحجار الكريمة

وقعت فراولة في مشكلات عديدة خلال عملها في مجال الأحجار الكريمة، واتُهمت بأنها تخدع عملائها في سبيل الحصول على المال، ما نبه الجمهور إلى عالم بيع الوهم، بحسب ما أوضحه الناقد الفني محمود عبد الشكور، الذي أكد أن مسلسل فراولة استلهام معاصر لدنيا العلاج بالطاقة والعلاج بالوهم، مشيدًا بمعالجة الفكرة من خلال شخصية طريفة مرحة، تملك هي نفسها طاقة حياة ومعافرة، تتجاوز حتى الأحجار العجيبة التي تبيعها، وحولها شخصيات لا تقل طرافة، وبمعالجة كوميدية ذكية.

بساطة أداء نيللي كريم

يضيف عبد الشكور في تصريح لـ«الوطن»، أن نيللي كريم وقفت بكل حضورها وبساطتها وحيوية أدائها وراء فراولة، فتجعلنا نراها بكل تفاصيلها، نتعاطف مع همومها ومتاعبها ومشكلاتها مع والدها، وتلمسنا علاقتها الخاصة مع صديقة طفولتها القعيدة، ومع زوجة أبيها، وتدهشنا قدرتها على مواجهة المواقف الصعبة، وتناقضات علاقتها مع الطبيب النفسي.

ويرى الناقد الفني أن المغزى الأعمق لرحلة فراولة عن الطاقة التي نمتلكها في داخلنا، لكننا نهدرها، بينما نبحث عن الطاقة في حجر أصم، أو في العالم من حولنا: «فكرة جميلة تتجاوز قصة اللعب بالبيضة والحجر في زمن السوشيال ميديا».

فراولة مسلسل كوميدي شارك فيه نخبة من كبار الفنانين أبرزهم: نيللي كريم، أحمد فهمي، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم، لبنى ونس، إيمان السيد، ودنيا سامي.