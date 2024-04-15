كبير الأثريين: مصر تشهد إنشاء مشروعات ضخمة لزيادة مدة إقامة السياح

أكّد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أنّ الدولة تعطي قطاع السياحة والآثار اهتمامًا كبيرًا في الـ 10 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الآثار التي تستطيع أن تجذب إليها ملايين السياح سنويًا، مما يوفر العديد من فرص العمل، إلى جانب توفير المزيد العملة الصعبة.

الأمن والاستقرار أدى لجذب ملايين السياح

وأشار «شاكر» إلى أن الدولة عملت على توفير وسائل الراحة للسياح، إلى جانب أن عملية الأمن والاستقرار أدت إلى جذب ملايين السياح لمصر سنويًا، موضحًا أن هناك العديد من المشروعات التي ستؤدي لزيادة مدة إقامة السياح بالقاهرة، لتصل لأكثر من أسبوعين لتصبح زيارة طويلة، مثل مشروع حدائق الفسطاط والذي يعد مزارًا مفتوحًا يحوى العديد من المتاحف، ويطل على مجمع الأديان ومتحف الحضارة، فضلا عن جهود الدولة في تطوير مسار آل البيت ومسار العائلة المقدسة، والذي سيعمل على جذب السياح بشكل أكبر.

قطاع السياحة والآثار شهد تنمية واسعة

ووجّه كبير الأثريين بالسياحة والآثار شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بقطاع السياحة، مؤكدًا أنه كان له نصيبًا كبيرًا من عملية التنمية، مما أدى لزيادة عدد السياح وإنعاش قطاع السياحة المصري، مما كان له مردودًا طيبًا على العاملين بالقطاع.