كبير الأثريين: المتحف المصري الجديد يضم أهم القطع الأثرية بالعالم

قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين لدى وزارة السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير يعد متحف القرن، لأنه الأهم من نوعه، مضيفا أنه كان لا بد من إنشاء متحف قومي جديد بمصر في ظل الاكتشافات الأثرية الجديدة، يلائم طبيعة العصر والتطور في طريقة عرض الآثار المصرية بما يليق بمكانتها.

تصميم المتحف المصري الكبير عبقري

وأكد كبير الأثريين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتحف المصري الكبير يعد فريدا من نوعه على مختلف الأصعدة، بدءًا من مكان إنشاءه بالقرب من أهرامات الجيزة، مرورًا بطريقة تصميمه، موضحًا أن المتحف مصمم على شكل هرمي حتى يظهر من الجو كهرم رابع، وأنه متحف صديق للبيئة، حيث يعتمد في إضاءته على الإنارة الطبيعية، وغلافه عاكس للحرارة حتى لا يحتاج لوسائل تبريد صناعية، مشددا أن تصميم المتحف لا يحجب الرؤية عن منطقة الأهرامات لذا يعد تصميمه عبقريا.

مقتنيات الملك توت عنخ آمون

وأوضح «شاكر» أن المتحف يحتوي على أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية تعد هي الأهم بالعالم، وهي مقتنيات الملك توت عنخ آمون، إن قاعة مقتنيات الملك توت عنخ آمون بحجم المتحف المصري بالتحرير، إلى جانب وجود 56 ألف قطعة أثرية من أهم الأثار بالعالم التي ستعمل على الترويج للسياحة بشكل كبير.

العالم كان بحاجة للمتحف المصري الكبير

وثمن «شاكر» قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المتحف المصري الكبير، موضحًا أن العالم كان بحاجة إليه، لأنه سيصبح المتحف الأهم في مصر، إلى جانب أنه سيعد نقلة في تاريخ المتاحف على مستوى العالم.