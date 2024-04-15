كبير الأثريين: تطوير مسار آل البيت يروج للسياحة الدينية

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن مشروع تطوير مسار آل البيت مهم، حيث أن المكان به العديد من الأضرحة لـ آل البيت، ما سيروج للسياحة الدينية بمصر.

شارع الأشراف به مسار آل البيت

أوضح كبير الأثريين في تصريحات لـ«الوطن»، أن شارع الأشراف به مسار آل البيت، وأنه يقع بالقرب من مسجد السيدة زينب، وبه العديد من الأماكن الأثرية المهمة مثل مقام السيدة عاتكة، ومقام السيدة رقية، ومقام محمد الأنور، ومسجد بن سيرين، وشريح شجرة الدر، بجانب حوالي 65 مكانًا أثريًا، لذا يعد المكان أثريًا ومهمًا، وقرار تطويره جاء بالوقت المناسب، لاهتمام الكثير من الناس بالسياحة الدينية، إلى جانب حفظ مسار آل البيت بمصر، وجعله مزارًا سياحيًا مفتوحًا.

البقيع الثاني بمصر

أضاف «شاكر»، أن مسار آل البيت يطلق عليه البقيع الثاني، لأنه يحتوي على مقامات العديد من آل البيت، نسبة لمقابر البقيع التي تحتوى على آلاف الصحابة، موضحًا أن شارع الأشراف كان يسمى قديما بشارع الأشرف نسبة للأشرف بن قلاوون، ثم تحول اسمه لشارع الأشراف نسبةً للأشراف آل بيت رسول الله.