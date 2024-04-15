محيي إسماعيل عن إقامة شقيقه في دار رعاية: «فين المشكلة؟»

يقيم الكاتب بهيج إسماعيل في دار الرعاية الخاصة بنقابة المهن التمثيلية، وهو الأمر الذي جعل البعض يتساءل عن السبب وراء ذلك.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف شقيقه الفنان محيي إسماعيل التفاصيل.

محيي إسماعيل يعلق على إقامة شقيقه في دار رعاية

وقال محيي إسماعيل إن قرار إقامة شقيقه بهيج في دار الرعاية قرار خاص به، واتخذه من تلقاء نفسه: «إيه المشكلة يعني، هو عنده شقته الخاصة بيقعد فيها شوية وبيروح يقعد في دار الرعاية شوية، ليه مكبرين الموضوع؟».

يذكر أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، افتتح دار الرعاية التابعة للنقابة منذ عدة أشهر، ويقيم فيها عدد من الفنانين والمخرجين لتلقي الرعاية اللازمة.