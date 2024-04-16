طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة.. «هتطلع زي المطاعم»

المسقعة باللحمة المفرومة من الوصفات المحببة لدى الكبار والصغار، ويمكن تقديمها كوجبة غذاء رئيسية، إذ تحتوي على نشويات وبروتينات، ويمكن إعدادها في خطوات بسيطة للحصول على نفس مذاق المطاعم، بحسب الشيف توتا مراد، على قناة cbc sofra.

المقادير

3 حبات من الباذنجان مقطعة شرائح متوسطة.

4 بطاطس شرائح متوسطة.

فلفل ألوان أحمر وأصفر وأخضر مقطع شرائح متوسطة.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

صلصة طماطم جاهزة ويمكن الاستغناء.

عصير طماطم.

بهارات مشكلة أو بهارات لحمة أو بهارات دجاج.

بصل مفروم.

ثوم مفروم ويمكن الاستغناء عنه.

فلفل حار حسب الرغبة.

بقدونس مفروم ناعم.

كمون.

ملح.

فلفل أسود.

زيت نباتي أو زيت زيتون، للحصول على وصفة أخف.

صلصة المسقعة:

زيت نباتي أو زيت زيتون.

ثوم مفروم ناعم.

4 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

شطة حسب الرغبة.

مكعب مرقة لحم أو خضار أو دجاج.

عصير طماطم ويمكن استبداله بالصلصة والمياه.

مرقة لحم أو دجاج.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

كمون ويمكن الاستغناء عنه.

كسبرة ناشفة.

بهارات مشكلة.

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة

توضع طاسة على النار ويضاف القليل من الزيت، والانتظار حتى ترتفع درجة حرارته، ثم توضع مقادير اللحمة المفرومة وهي البصل والتوابل والطماطم ومكعب المرقة، وتركها على نار متوسطة حتى تنضج.

وضع مكونات صوص المسقعة تدريجيا وتترك حتى تمام الطهي.

وتأتي خطوة تجهيز صينية المسقعة، ووضع نصف كمية الباذنجان والعصاج وبقية الباذنجان، ثم تترك في الفرن حتى تمام الطهي، ويتم تقديمها مع الخبز والمخللات.