طريقة عمل السبع بهارات في البيت بكل سهولة.. «تعطي طعما مميزا للطعام»

أكثر ما يجذبنا للطعام رائحته وطعمه، وكلمة السر في ذلك هي البهارات؛ فهي المكون الأساسي للأطعمة وتتبيلة اللحوم والدجاج، وعادة لا يخلو المطبخ المصري من خلطة السبع بهارات الشهيرة، وتتسائل العديد من السيدات عن طريقة عمل السبع بهارات في البيت بكل سهولة.

طريقة عمل السبع بهارات في البيت بكل سهولة

خلطة السبع بهارات، ضرورية في أي مطبخ مصري، وذلك لضمان المذاق الحلو والمميز للأكلات، لذلك تريد ربات البيوت معرفة طريقة عمل خلطة السبع بهارات في البيت بكل سهولة، والتي يفضل أن تكون المكونات صحيحة وغير مطحونة في البداية.

تتكون خلطة السبع بهارات من نصف كوب فلفل أسود على الأقل، معلقة صغيرة من جوزة الطيب، بعض حبات القرنفل، نصف كوب كزبرة «أو حسب ما تحتاجه ربة المنزل»، ربع كوب من الحبهان، وبعض أعواد القرفة، ومعلقة من الكمون، جميعها مكونات غير مطحونة.

مكونات خلطة السبع بهارات

وتأتي طريقة عمل السبع بهارات في البيت بكل سهولة، من خلال استخدام صنية مناسبة لوضع المكونات بها وخلطها جيدًا، ومن ثم نقوم بوضع الصنية داخل فرن ساخن لعدة دقائق مع التقليب المستمر كل عدة ثواني «كأنك بتحمصها».

بعد مرور بعض الوقت على تسخين السبع بهارات في الصنية وتركها لتبرد، يتم طحن المكونات المخلوطة جيدًا، حتى تصبح ناعمة، وأخيرًا تُحفظ في إناء زجاجي أو بلاستيك ويوضع بعيدًا عن حرارة البوتاجاز، ويتم استخدامها حيثما تشاء، وذلك حتى تعطي طعما مميزا للطعام ورائحة طيبة.