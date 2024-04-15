«الجيزة» تعلن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي خلال ساعات

انتهت محافظة الجيزة اليوم الاثنين من اعتماد جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024، وجميع صفوف النقل، ونستعرض في السطور التالية مواعيد إجراء امتحانات النقل لكل الصفوف.

إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

ووفقا لما أعلنته محافظة الجيزة فإن امتحانات الشهادة الإعدادية «العامة، المهنية، المكفوفين، الصم» تبدأ 18 مايو وتنتهي 23 من الشهر نفسه، وتعلن المحافظة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك بعد قليل.

موعد امتحانات النقل

في سياق منفصل، أعلنت المحافظة جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكل مراحل النقل على أن تبدأ امتحانات النقل 8 مايو حتى 15 من نفس الشهر للصف الأول الإعدادي العام والمهني والصم والمكفوفين، ومن الخميس 9 مايو حتى 16 الصف السادس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين وصم وضعاف سمع والثامن صم وضعاف سمع، وأيضا في يوم 9 مايو صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية الصف الثاني الإعدادي «العام والمهني والصم والمكفوفين»، وبحسب المحافظة جار إعداد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 تمهيدا لنشهرها.