من 9 أفراد إلى فردين.. عائلات العالم بين التضخم والانكماش

يختلف تعداد أفراد الأسرة الواحدة من دولة إلى أخرى في جميع أنحاء العالم، وهو ما أظهره إحصاء لمجلة «CEOWORLD» بخصوص متوسط أعداد أفراد الأسرة في المنزل الواحد، إذ احتلت إفريقيا الوسطى المرتبة الأولى عالميًا من حيث أكبر عدد لأفراد الأسرة الواحدة، بينما تكون سلطنة عمان الأولى عربيًا، وفقًا لمراجعة التقارير الإعلامية الوطنية والدولية.

وأجرت مجلة «CEOWORLD»، تحليلا لترتيبات المعيشة في العديد من بلدان العالم، إذ بلغ متوسط ​​حجم الأسرة في أفغانستان نحو 8 أشخاص، فيما بلغ متوسط ​​حجم الأسرة في دول مثل السويد وألمانيا وفنلندا وسويسرا أقل بقليل من شخصين، مشيرة إلى أن المتوسط ​​العالمي بلغ نحو من 4 إلى 5 أشخاص في الأسرة.

الدول العشر الأوائل في حجم الأسرة عالميًا

- جمهورية أفريقيا الوسطى بمعدل 8.6 أي من 8 لـ9 أفراد.

- السنغال بمعدل 8.33 أي أكثر من 8 أشخاص.

- غامبيا بمعدل 8.23 أي أكثر من 8 أشخاص.

- أفغانستان بمعدل 8.4 أي أكثر من 8 أشخاص.

- عمان بمعدل 8.2 أي نحو 8 أشخاص.

- العراق بمعدل 7.7 أي من 7 لـ8 أشخاص.

- جمهورية الكونغو الديمقراطية بمعدل 7.5 أي أكثر من 7 أشخاص.

- موريتانيا بمعدل 7.4 أي أكثر من 7 أشخاص.

- قطر بمعدل 7.2 أي نحو 7 أشخاص.

- الصومال بمعدل 6.9 أي من 6 لـ7 أشخاص

10 دول عربية الأعلى في معدل أعداد الأفراد بالأسرة

- سلطنة عمان في المرتبة الأولى بمعدل 8.2 أي نحو 8 أشخاص.

- العراق في المرتبة الثانية بمعدل 7.7 أي من 7 لـ8 أشخاص.

- قطر في المرتبة الثالثة بمعدل 7.2 أي نحو 7 أشخاص.

- لبنان في المرتبة الرابعة والمرتبة 11 عالميا بمعدل 6.8

- المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة والمرتبة الـ 14 عالميًا بأكثر من 6 أشخاص.

- اليمن في المرتبة السادسة والمرتبة الـ16 عالميًا بمعدل 6.67 شخص.

- الجزائر في المرتبة السابعة والمرتبة الـ17 عالميًا بمعدل 6.4 شخص.

- الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثامنة والمرتبة الـ19 عالميًا بمعدل 6.3 شخص.

- الكويت في المرتبة التاسعة وفي المرتبة الـ21 عالميا بمعدل 6.2 شخص.

- سوريا في المرتبة العاشرة 30 عالميا) بمعدل 5.8 شخص.

الدول التي لديها أصغر حجم عائلات

- السويد في المرتبة الأولى بمعدل 1.9 في الأسرة الواحدة

- ألمانيا في المرتبة الثانية بمعدل 1.91

- فنلندا في المرتبة الثالثة بمعدل 1.93

- سويسرا في المرتبة الرابعة بمعدل 1.97

- موناكو في المرتبة الخامسة بمعدل 2.2

- النرويج وفرنسا في المرتبة السادسة بمعدل 2.22

- هولندا في المرتبة السابعة بمعدل 2.23

- أنتيغوا وبربودا في المرتبة الثامنة بمعدل 2.27

- ناورو في المرتبة التاسعة بمعدل 2.3

- ليتوانيا 2.32