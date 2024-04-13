4 نصائح للرجل قبل ذهاب زوجته لمحكمة الأسرة.. اعرفها

تكثر القضايا بين الأزواج في محكمة الأسرة، لا سيما قضايا النفقة، التي تعتبر العمود الفقري لمصدر دخل الزوجة للإنفاق على أولادها، ونشرح لكم من خلال خبير قانوني 4 نصائح يجب مراعتها عند مغادرة الزوجة منزل الزوجية دون علم زوجها، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

قال محمود جمال المحامي، إنه حال نشوب خلاف بين الزوج والزوجة وتركها منزل الزوجية دون علم زوجها، يجب عليه التوجه أولًا لقسم الشرطة وتحرير محضر إثبات حالة بمغادرة الزوجة منزل الزوجية وبرفقتها مصوغاتها الذهبية، وذكر الأمتعة الأخرى تفصيلًا، إن كانت ملابس خاصتها أو منقولات من أعيان الجهاز، حتى يتجنب شراء هذه المنقولات مرة أخرى عند المطالبة بقائمة المنقولات، على أن يصطحب إما اثنين شهود أو تسجيل كاميرات المراقبة إن وجد ليثبت صدق الادعاء.

إنذار عرض بالنفقات

وأضاف «جمال»: كما يجب على الزوج أن يرسل مبالغ مالية لتنفق الزوجة على الصغار، حتى لو لم تقم دعوى نفقة، مشدداً على أن تكون هذه المبالغ بإنذرات عرض رسمية على يد محضر، لتثبت فيها المبالغ المدفوعة للزوجة.

وأوضح، كما يحق للزوج في هذه الحالة -إن أراد استكمال حياته مع الزوجة- أن يرسل إنذارًا بالطاعة للزوجة، وإذا اعترضت على الإنذار، فله أن يثبت نفور الزوجة، وأنها سبب الخلاف وذلك بشهادة الشهود وغالبًا ما يكون الشهود من الجيران.

دعوى نفقة

واستكمل أنه في حالة إقامة الزوجة دعوى نفقة يجب عليه التوجه إلى المحكمة المنظور أمامها الدعوى، وتقديم ما يفيد دخله، بالإضافة إلى الإنذارات الخاصة بدفع النفقات، حتى يتثني للمحكمة الحكم بمبلغ يتناسب مع قيمة الدخل الشهري للزوج.