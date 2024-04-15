خبير مصرفي: مزايا كثيرة لزيادة الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي

أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري قرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي «الكاش» من فروع البنوك، كما تقرر أيضًا رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي.

زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه وفقًا لقرار المركز فتقرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك ليصبح 250 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 150 ألف جنيه، ومن ماكينات الصراف الآلي «ATM»، ليصبح 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه.

مزايا زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي

وتابع: هناك العديد من المزايا حول قرار البنك المركزي، وهي بمثابة تشجيع للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكمل: لا توجد إحصائية مجمعة حول تنازل المصريين عن الدولار بعد تحرير صرف الدولار، ووفقا للبيانات المعلنة عن تنازل المصريين عن الدولار تصل إلى 11 مليار جنيه.

وأوضح هاني أبو الفتوح، أن الأوضاع الراهنة في المنطقة قد تؤثر على الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن هناك إقبالا من المواطنين على التنازل عن الدولار داخل البنوك: «سعر الدولار في البنوك النهاردة 48 جنيهًا، وفي السوق الموازية يصل إلى 51 جنيهًا».