«المركزي» يوجّه البنوك برفع حدود السحب النقدي إلى 250 ألف جنيه يوميا

وجّه البنك المركزي المصري البنوك بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميا وفق خطاب رسمي، حيث كانت حدود السحب النقدي في السابق 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها 100 ألف جنيه.

كما أعلن المركزي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 الف جنيه.

وتضمن المستند أنّه بالإشارة إلى الكتاب الصادر في 25 أغسطس 2022 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، وفي إطار حرص البنك المركزي على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات، تقرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات، ومن ماكينات الصراف الآلي ليصبح 30 ألف جنيه مصري.

ولفت المركزي إلى ضرورة مراجعة السياسة الداخلية لكل بنك لتعكس الحدود الجديدة، مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.