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دراما المتحدة

 أمين الفتوى يكشف عن خاصية عجيبة في خواطر الإمام الشعراوي

كتب:

محمد عزالدين
08:24 م | الإثنين 15 أبريل 2024
الشيخ الشعراوي

الشيخ الشعراوي

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، بمثابة فتح من الله لمعاني القرآن الكريم، لافتا إلى أنه كانت لديه خاصية عجيبة لا تتوقف عند المعاني فقط، بل تفتح آفاقا أخرى للناس.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الإثنين: «ندعو له بواسع الرحمة والمغفرة، وهو خير من امتثل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله بلغوا عني لو بآية».

وأضاف: «خواطر الإمام الشعراوي، كانت بلا تحضير، وكان يفتح الله عليه من المعاني ما يعلمه للناس».

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السنة والنقاش العلمي والتلاوة، ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

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بقلم محمد عزالدين