رسالة المخرج محمد سامي لوالدته : «انتي الدعوة اللي دايما بتتقبل»

وجه المخرج محمد سامي رسالة حب وتقدير إلى والدته، إذ نشر سامي صورة تجمعهما، عبّر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

المخرج محمد سامي لوالدته: «انتي الدنيا والخير السند»

وعلق المخرج محمد سامي على الصورة قائلاً: «انتي الدنيا والحب والصاحبة والسند، انتي الدعوة اللي دايما بتتقبل وبتنجح وبتعلي، انتي الخير يا أمي، بحبك يا أغلي الناس».

محمد سامي لوالده: «صاحبي وسندي»

وسبق ووجه المخرج محمد سامي رسالة إلى والده منذ أيام، ووصفه بكلمات قصيرة، «أنا وسيد الناس، أبويا وصاحبي وسندي الغالي أبو قلب طيب، الراجل اللي علمني أي حاجة حلوة، وحاول يمنعني عن كل حاجة وحشة فيا، أجمل راجل في الدنيا، الدكتور سامي عبدالعزيز».

محمد سامي ومسلسل جعفر العمدة

حقق المخرج محمد سامي نجاحا كبيرا في رمضان الماضي بمسلسل جعفر العمدة والذي شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، زينة، منذر رياحنة، منة فضالي، أحمد عبد الله، طارق النهري، دعاء حكم، جوري بكر، أحمد فهيم، أحمد داش.