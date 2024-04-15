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دراما المتحدة

جوتيريش: أي هجوم على شمال دارفور يؤدي إلى صراع مجتمعي شامل

كتب:

محمد عزالدين
08:30 م | الإثنين 15 أبريل 2024
دارفور

دارفور

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن أي هجوم على شمال دارفور قد يؤدي إلى صراع مجتمعي شامل في جميع أنحاء الإقليم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن تصاعد الأعمال العدائية في شمال دارفور بالسودان «سبب جديد للقلق العميق».

وأشار إلى أن الهجمات العشوائية التي تقتل المدنيين السودانيين يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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بقلم محمد عزالدين